Италия

Football.ua представляет анонс ответного полуфинального матча Кубка Италии.

Ювентус и Интер в очной встрече в Турине определят первого финалиста Кубка Италии сезона-2020/21.

Ювентус — Интер

Вторник, 9 февраля, 21:45. Турин, Альянц Стэдиум. Арбитр — Маурицио Мариани

В 2021 году болельщикам посчастливилось увидеть уже два Всеитальянских дерби. В первом, в 18-м туре чемпионата 17 января, Антонио Конте дал настоящий мастер-класс своему бывшему подопечному Андреа Пирло: Интер очень уверенно выиграл со счетом 2:0.

А вот спустя две недели с небольшим команды снова встретились в Милане в первом матче полуфинала Кубка, и тут уже настало время давать мастер-класс Криштиану Роналду, чей дубль позволил "зебрам" добыть минимальную победу.

Тренер Ювентуса объяснил это тем, что первая неудача была тщательно проанализирована, сделаны соответствующие выводы, а после победы информации о сопернике у его тренерского штаба стало еще больше, так что он рассчитывает на положительный результат и в ответном матче.

Маловероятно, что Ювентус постарается подавить соперника активностью, "компенсируя" этим потенциальное ослабление собственной обороны в связи с проблемами со связками у Леонардо Бонуччи. Скорее всего, хозяева сыграют, отталкиваясь от добытого в первом матче результата.

К сожалению для хозяев, их кадровые проблемы не ограничиваются Бонуччи. Альваро Мората и Артур Мело подцепили где-то кишечную инфекцию, а Пауло Дибала и Аарон Рэмси еще не набрали оптимальные кондиции, поэтому пару Роналду в атаке составит Деян Кулусевски, а в среднюю линию вернется Родриго Бентанкур.

У Интера кадровая ситуация чуть лучше. Не смогут сыграть из-за дисквалификаций Алексис Санчес и Артуро Видаль, зато вернулись в строй отбывшие наказание за четвертьфинал против Милана Ашраф Хакими и Ромелу Лукаку.

Интересные факты

– Команды провели между собой 253 матча во всех турнирах: 113 побед Ювентуса, 78 побед Интера и 62 ничьи.

– В Кубке Италии Ювентус и Интер встречались 32 раза: 15 побед "бьянконери", 10 побед "нерадзурри" и 7 ничьих.

– Первая встреча Ювентуса и Интера в Кубке Италии состоялась в 1938 году: в полуфинале сильнее оказались "зебры" – 2:0.

– В XXI веке дважды Ювентус и Интер пересекались в полуфинале, в сезонах 2003/04 и 2015/16, и оба раза в серии пенальти путевка в финал доставалась "старой синьоре".

– Первый полуфинал сезона-2020/21 завершился выездной победой Ювентуса.

Ориентировочные составы

Не сыграют: Мората, Артур — Санчес, Видаль.

Под вопросом: Бонуччи — Дармиан.

прогноз 2:2

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