Италия

Наставник "бьянконерри" высказался перед предстоящим матчем итальянского чемпионата.

Главный тренер Ювентуса Андреа Пирло поделился мыслями накануне матча с Кротоне.

"Мы вместе проанализировали, что произошло в матче с Порту, и знаем, что пошло не так. Повышать голос было незачем. Это можно делать тогда, когда команда не понимает, в чем ошиблась, но это не тот случай.

Уже завтра нам предстоит очень важная игра, нужно продолжать стремиться к завоеванию скудетто. Кротоне обыграть нелегко, не позволяйте их месту в таблице ввести вас в заблуждение.

Артур еще испытывает болевые ощущения, и сроки его возвращения мы пока не можем оценить. Дибала тоже еще не восстановился. Есть проблемы и у Маккенни, но ему придется стиснуть зубы, потому что у нас нехватка игроков. Мората и Кулусевски будут готовы завтра, как и Рэмзи. В воротах сыграет Буффон.

Интер? Я не думаю, что они главные фавориты Серии А. Их преимущество лишь в том, что они не участвуют в иных турнирах и проводит лишь один матч в неделю", – приводит слова Пирло официальный сайт Ювентуса.

Ранее главный тренер Интера Антонио Конте прокомментировал победу в матче 23-го тура Серии А над Миланом.

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