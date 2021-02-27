Италия

Завершился поединок, в котором встречались две команды из нижней части турнирной таблицы Серии А.

В поединке 24-го тура итальянской Серии А Специя на своем поле расписала мировую с Пармой. Матч закончился с результативным счетом 2:2.

Практически гости обеспечили себе комфортное преимущество по итогам первого тайма, когда им удалось дважды поразить ворота Ивана Проведеля. Сначала Янн Карамо ворвался в штрафную и классно пробил точно в дальний гол ворот, а спустя восемь минут Эрнани с пары метров замкнул подачу со штрафного.

Хозяева могли рассчитывать на один гол, но их взятие ворот было отменено из-за офсайда после просмотра видеоповтора. Тем не менее, они смогли наверстать упущенное во втором тайме и ответили гостям той же монетой, забив два мяча.

В начале второго тайма голом отметился Гьяси, который коленом переправил мяч в пустые ворота после передачи от Маджоре. Спасительный гол был забит на 72-й минуте, когда все тот же Гьяси замкнул прострел Верде.

После 24 игр Специя набрала 25 очков и находится на 16-м месте в турнирной таблице Серии А, а у Пармы 15 баллов и 19-я строчка.

Специя — Парма 2:2

Голы: Гьяси, 52, 72 — Карамо, 17, Эрнани, 25

Специя: Проведель — Бастони (Нзола, 70), Эрлич, Исмайли, Виньяли — Маджоре, Риччи (Сена, 46), Эстевес (Акампора, 46) — Сапонара (Верде, 27), Гьяси, Агудело (Делль'Орко, 88)

Парма: Селе — Пеццелла, Гальоло, Осорио, Конти — Эрнани (Валенти, 79), Куртич, Куцка — Михэйлэ (Ман, 79), Карамо (Грасси, 63), Брунетта (Буси, 56)

Предупреждения: Риччи, Нзола, Акампора — Брунетта, Эрнани, Куртич, Гальоло