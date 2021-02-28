Италия

Предлагаем вашему вниманию лучшие моменты поединка итальянской Серии А.

В поединке 24-го тура итальянской Серии А миланский Интер на своем поле уверенно обыграл Дженоа, отправив в ворота гостей три безответных мяча.

Счет в матче был открыт уже на первой минуте, когда отметился Лукаку. Затем во втором тайме преимущество "нерадзурри" закрепили забитые мячи в исполнении Дармиана и Санчеса.

Предлагаем Вашему вниманию обзор поединка:

Интер — Дженоа 3:0

Голы: Лукаку, 1, Дармиан, 69, Санчес, 80.

Интер: Ханданович — Шкриньяр, Де Врей, Бастони — Дармиан (Д'Амброзио, 76), Барелла (Видаль, 85), Брозович (Гальярдини, 76), Эриксен, Перишич (Янг, 84) — Лукаку, Мартинес (Санчес, 76).

Дженоа: Перин — Сапата, Радованович (Онгюэн, 46), Голданига — Гильоне (Шомуродов, 62), Мелегони (Портанова, 71), Ровелла, Стротман (Бехрами, 46), Чиборра — Скамачча (Пандев, 62), Пьяца.

Предупреждения: Сапата, 19, Стротман, 40.