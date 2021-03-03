Италия

Итальянский наставник высказался о поединке с туринским клубом.

Главный тренер Специи Винченцо Итальяно прокомментировал поражение от Ювентуса в матче 25-го тура Серии А.

"Есть определенное сожаление, так как мы приехали сюда, играли хорошо на протяжении часа – и проиграли 0:3. Счет совсем не по игре.

У нас было много моментов у ворот соперника, было 2-3 момента, когда мы могли реально огорчить Ювентус. Потом пропустили два гола за 10 минут, было тяжело психологически при 0:2 в придачу к усталости.

Я, как тренер, должен радоваться тому, что увидел на поле, и быть уверенным в будущем. Если в оставшихся 13 матчах покажем такой же характер, у нас будет удачный сезон", – цитирует Итальяно Football Italia.

Вашему вниманию видео голов и обзор матча Ювентус — Специя (3:0).

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