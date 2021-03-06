Италия

Football.ua представляет анонс матча 26-го тура чемпионата Италии.

В 26-м туре Серии А Ювентус, старающийся не отстать от ушедших в отрыв Интер и Милан, примет Лацио, стремящийся вернуться в зону Лиги чемпионов.

Ювентус — Лацио

Суббота, 6 марта, 21:45. Турин, Альянц Стэдиум. Арбитр — Давиде Масса. Прямая трансляция на телеканале Футбол 1

Поединок между Ювентусом и Лацио может существенно повлиять на расклады в борьбе за места в зоне Лиги чемпионов.

Несмотря на то, что "старую синьору" по традиции продолжают считать претендентом на чемпионство, настичь Интер будет практически невозможно. И туринцам надо больше думать о том, что одна-единственная неудача может выбросить их из Топ-4, а серия неудач вообще оставить за чертой еврокубков.

Лацио, отстающий на данный момент от нынешнего соперника на 6 очков, о "скудетто" нынче и не помышляет, а вот шанс снова выступить в Лиге чемпионов упустить не захочет.

Обе команды не в самом лучшем настроении подходят к очному поединку. Ювентус проиграл в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов Порту, но минимально, и все еще может исправить дома.

Досадная потеря двух очков с Вероной частично компенсировалась разгромами Кротоне и Специи, а вот с чем у Юве действительно плохо, так это с кадрами.

Несмотря на традиционно обширную скамейку запасных, сейчас Андреа Пирло имеет проблемы в каждой линии, за исключением разве что последнего рубежа.

Защита: Фработта дисквалифицирован, Кьеллини, Бонуччи, де Лигт травмированы (хотя голландец, возможно, и восстановится). Полузащита: Бентанкур подхватил коронавирус, Артур травмирован. Атака: Дибалу уже замучили травмы, а Мората никак не наберет боевую форму.

Есть потери и у Лацио, но не такие значительные: Лаццари, Луис Фелипе и Раду. Из плюсов — отбыл дисквалификацию Эскаланте.

Что касается результатов, то "орлы" опозорились в домашнем матче против Баварии и уже могут забыть о продолжении борьбы в Лиге чемпионов (если не случится чудо), а затем еще и неожиданно проиграли Болонье.

В 25-м туре Лацио отдыхал, поскольку на матч в Рим не явился страдающий от вспышки коронавируса Торино. Возможно, римлянам присудят техническую победу, но пока больше похоже на то, что поединок отложат. По иронии судьбы, в таком же положении пребывает Ювентус, которому предстоит сыграть перенесенный из-за неявки Наполи поединок 3-го тура 17 марта.

Интересные факты

– Команды провели между собой 176 матчей в различных турнирах: 91 победа Ювентуса, 43 победы Лацио, 41 ничья.

– В Серии А в Турине Ювентус имеет подавляющее преимущество: 49 побед хозяев, 9 побед гостей, 18 ничьих.

– Победная домашняя серия Ювентуса в чемпионате составляет 6 матчей.

– Ювентус не пропускает дома в последних четырех матчах Серии А.

– В последних шести домашних матчах чемпионата Ювентус забивает не менее двух мячей.

Ориентировочные составы

Не сыграют: Фработта, Кьеллини, Бонуччи, де Лигт, Бентанкур, Дибала, Артур — Лаццари, Луис Фелипе, Раду.

Слова

Андреа Пирло, главный тренер Ювентуса:

"Лацио — великолепная команда, лидеры которой уже не первый год играют вместе. Результаты Лацио свидетельствуют сами за себя, нас ждет встреча с командой, которая достойна борьбы за места на вершине".

"Для Ювентуса же одинаково важны абсолютно все матчи. Мы готовы бороться на всех фронтах, не деля турниры на более и менее важные".

"Хотя приходится играть много матчей, при правильном отношении одного-двух дней для отдыха достаточно. Тем более, когда у нас дефицит игроков, наши лидеры, в том числе и Криштиану Роналду, готовы, сцепив зубы, приносить пользу команде, пока в этом будет необходимость".

Симоне Индзаги, главный тренер Лацио:

"Матч против Ювентуса в Турине будет очень важным, и мне кажется, что он пройдет в удачное время. Мы знаем, что должны сыграть идеальный матч и не допустить ошибок, как против Болоньи".

"У нас есть определенные проблемы с составом, поэтому я собираюсь попробовать нестандартные варианты. Нам нужен результат для того, чтобы остаться в числе претендентов на место в зоне Лиги чемпионов, за которую реально борются пять или шесть команд".

"Неудачи в последних матчах повлияли на настроение игроков, но я не припомню такого момента, чтобы наша команда не смогла взять себя в руки и правильно отреагировать".

прогноз 1:1

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