Италия

Полузащитник Милана приступит к командным тренировкам.

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Теперь одному из ведущих игроков лидера чемпионата Италии предстоит пройти полное медицинское обследование, после чего он сможет присоединиться к тренировкам в общей группе.

Ближайший матч чемпионата Италии он наверняка пропустит.

Матч 20-го тура Серии А Болонья — Милан запланирован на субботу, 30 января. Начало в 16:00 по киевскому времени.

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