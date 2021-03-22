Италия

Специалист поделился мнением об аргентинце и португальце.

Экс-наставник Ювентуса Массимилиано Аллегри высоко отозвался о форварде туринцев Криштиану Роналду.

"Роналду тоже человек и может ошибаться, но мало кто может избавиться от защитника и мчаться к воротам так, как он. Сила Криштиану в том, что его разум запрограммирован на победу.

Он выиграл 5 Золотых мячей, Лигу чемпионов, множество титулов, но при этом каждый день находит новую мотивацию для себя.

Естественно, играющие с ним должны понимать, что пространство, которое он оставляет, должно быть заполнено кем-то еще. Бедный Манджукич, играя вместе с Роналду, за год пробежал больше, чем за всю карьеру. Я люблю Манджукича, фантастический игрок.

Месси или Роналду? Они очень разные. Думаю, один более великий, а другой лучше", – цитирует специалиста Football Italia со ссылкой на эфир Sky Sport Italia.

Ранее итальянский наставник рассказал о своем решении на распутье тренерской карьеры.

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