Италия

Главный тренер Милана уверяет, что не думал о завоевании "скудетто".

Стефано Пьоли накануне матча 30-го тура чемпионата Италии против Пармы заявил, что задача Милана — путевка в Лигу чемпионов.

"Только вы, журналисты, говорите о "скудетто", а ветер разносит ваши слова по свету, – заявил на предматчевой пресс-конференции тренер Милана. – На самом деле никакую борьбу за "скудетто" Милан не вел, и такая задача перед нами не стояла".

"Перед нами стояла и стоит задача попасть по итогам чемпионата в Лигу чемпионов, и мы пока с ней справляемся. Да, не так давно наше положение позволяло задуматься о чемпионстве, но мы лишь старались набирать максимум очков в каждом следующем матче. Поэтому мы после ничьей против Сампдории можем быть разочарованы потерей двух очков, но никак не шансов на титул".

После 29-ти туров Милан занимает второе место, отставая от Интера на 11 очков, и опережает Ювентус на 1 очко, Аталанту на 2 и Наполи на 4.

Матч Парма — Милан состоится в субботу, 10 апреля. Начало в 19:00 по киевскому времени.

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