Италия

Украинский хавбек прокомментировал победу над туринским Ювентусом.

Полузащитник Аталанты Руслан Малиновский прокомментировал победу над туринским Ювентусом (1:0) в матче 31-го тура итальянской Серии А. Единственный гол в матче забил Руслан, выйдя на замену в середине второго тайма.

"Я доволен результатом и голом. Было важно взять три очка, у нас семь финалов впереди, и мы должны смотреть на максимальное количество очков в каждой игре.

У Ювентуса сильные нападающие, но мы очень хорошо сыграли в защите. Победа над Ювентусом — это очень приятно. Я счастлив.

Я хочу помогать команде и делаю для этого все возможное. Это сложно, когда ты входишь в игру, потому что в первые несколько минут тебе нужно играть быстро, но после этого я был в порядке, и я забил. Я счастлив", — приводит слова Малиновского Tutto Atalanta.

Ранее сообщалось, что Малиновский получил одну из лучших оценок за матч с Ювентусом.