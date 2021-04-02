Италия

Главный тренер Ювентуса сообщил, что цели команды остаются неизменными.

Андреа Пирло считает, что не стоит строить далеко идущие планы, надо просто выигрывать матч за матчем.

"Мы оказались не в самой лучшей ситуации, но цель Ювентуса не меняется — надо побеждать в каждом матче, – сказал тренер на предматчевой пресс-конференции. – Надо выиграть нынешний матч, а потом начинать думать о том, как выиграть следующий. А на финише сезона посмотрим на то, что получилось".

По словам Пирло, его команда способна на большее, чем то, что она демонстрирует в нынешнем сезоне, и все игроки и тренеры горят желанием реабилитироваться.

Также тренер Ювентуса подтвердил, что Алекс Сандро полностью восстановился, и то, что от матча против Торино отстранены Маккенни, Артур и Дибала. Также Дерби делла Мело из-за дисквалификации пропустит Буффон.

Матч 29-го тура чемпионата Италии Торино — Ювентус состоится в субботу, 3 апреля. Начало в 19:00 по киевскому времени.

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