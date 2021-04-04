Испания

Итальянский специалист остался недоволен результатом туринского дерби.

Главный тренер Ювентуса Андреа Пирло прокомментировал ничейный результат в поединке 29-го тура Серии А против Торино.

"Мы хорошо начали матч и сумели открыть счет – а это самое сложное против команд, играющих от защиты. Однако позже создали проблемы сами себе. Мы надеялись, что во втором тайме сыграем лучше, однако сразу допустили ошибку и вынуждены были пытаться сравнять счет.

Ошибаются все: и игроки, и тренеры, и судьи. Нам надо оставаться собранными и осознать, что происходит. Мы понимаем, что должны наладить свою игру. Мы теряем много очков и, разумеется, должны исправлять положение.

Нам нужно поработать над позиционной игрой, над перемещениями. Надо лучше двигаться между линиями, особенно против команд, защищающихся глубоко. Сейчас мы играем слишком предсказуемо из-за поперечных передач", — сказал наставник "бьянконери".

Ранее Ювентус отстранил Маккенни, Артура и Дибалу от матча с Торино.

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