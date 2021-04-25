Италия

Наставник туринского Ювентус прокомментировал обстановку в клубе на фоне последних новостей о Суперлиге.

Накануне гостевого противостояния против Фиорентины в рамках 33-го тура итальянской Серии А главный тренер туринского Ювентуса Андреа Пирло поделился информацией о состоянии своей команды в преддверии обещающей стать непростой игры, а также о том, как на его подопечных повлияло главное событие текущей недели — создание Суперлиги Европы.

"Мы не боимся возможного исключения из Лиги чемпионов. Сейчас, команда спокойна и сосредоточена на том, что должна делать. Это и есть наша работа, и мы убеждены, что сможем достичь поставленных целей. Мы спокойно относимся к тому, каким будет решение УЕФА.

Я уже встречался с президентом клуба Андреа Аньелли и могу сказать, что он также находится в достаточно спокойном расположении духа. Это нормально, что его и тему продвигаемой им Суперлиги так горячо обсуждали, да и будут обсуждать в дальнейшем.

Он знает, что ему нужно делать, поэтому и спокойный. Он привносит большой энтузиазм каждый раз, когда появляется на тренировочном поле, что помогает и нам.

Атмосфера в коллективе позитивная. Мы — команда, которая хочет хорошо завершить год, потому что перед ней были поставлены определенные задачи", — подытожил наставник туринского клуба.

На пресс-конференции Пирло также выразил удовлетворение спортивным ростом аргентинца Пауло Дибала, которого выставил в стартовом составе против Пармы (3:1), спустя длительный промежуток времени и высказался назвал свои отношения с португальским нападающим Криштиану Роналду "очень хорошими".

"Дибала уже выглядит намного лучше, на днях все могли в этом убедиться. Он продолжает набирать уверенность, поэтому и его ноги начинают работать продуктивнее. Также, у меня очень хорошие отношения с Криштиану, он всегда хочет достигать максимальных целей. Он хочет все и сразу, поэтому его нервные срывы в игре в последнее время — нормальное явление", — завершил оценкой игры португальца в предыдущих матчах свое интервью итальянский специалист.

Напомним, что матч Фиорентина — Ювентус состоится 25 апреля, начало в 16:00 по киевскому времени.