Лига Европы

Зрители смогут заполнить стадион в Гданьске на 25% вместимости.

Финал Лиги Европы нынешнего сезона, который состоится в польском Гданьске, пройдет с болельщиками на трибунах. Об этом сообщает официальный сайт УЕФА.

Власти Польши одобрили план УЕФА, согласно которому зрители смогут заполнить стадион на 25%. Таким образом, на стадионе ожидается 9500 болельщиков.

На официальном сайте УЕФА уже доступен прием заявок на приобретение билетов, который продлится до 7 мая. Стоимость билетов от 40 до 130 евро.

Отметим, что в настоящее время сыграны первые полуфинальные матчи турнира. В первой игре Вильярреал обыграл Арсенал (2:1), а во второй Манчестер Юнайтед разгромил Рому (6:2). Ответные матчи пройдут на этой неделе, 6 мая.

Финал Лиги Европы в сезоне 2020/21 пройдет 26 мая.