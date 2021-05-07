Италия

"Россонери" хотят усилить линию полузащиты.

Полузащитник ЦСКА Никола Влашич может продолжить карьеру в Италии.

Как сообщает pianetamilan со ссылкой на La Gazzetta dello Sport, хорват попал в сферу интересов Милана.

Миланский клуб внимательно следит за хавбеком. Также отмечается, что Влашичем заинтересовался Наполи.

До пандемии коронавируса в московской команде оценивали полузащитника в 30 миллионов евро. Милан же планирует предложить за Влашича 20 миллионов.

При этом, в случае неудачи с трансфером хорвата, "россонери" попытаются подписать Родриго де Пауля из Удинезе.

Ранее сообщалось, что туринский Ювентус выставит Щесны на трансфер ради подписания Доннаруммы.