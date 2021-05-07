"Россонери" хотят усилить линию полузащиты.
Никола Влашич, getty images
07 мая 2021, 11:48
Полузащитник ЦСКА Никола Влашич может продолжить карьеру в Италии.
Как сообщает pianetamilan со ссылкой на La Gazzetta dello Sport, хорват попал в сферу интересов Милана.
Миланский клуб внимательно следит за хавбеком. Также отмечается, что Влашичем заинтересовался Наполи.
До пандемии коронавируса в московской команде оценивали полузащитника в 30 миллионов евро. Милан же планирует предложить за Влашича 20 миллионов.
При этом, в случае неудачи с трансфером хорвата, "россонери" попытаются подписать Родриго де Пауля из Удинезе.
Ранее сообщалось, что туринский Ювентус выставит Щесны на трансфер ради подписания Доннаруммы.