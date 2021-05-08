Италия

Двое украинцев могут помочь бергамаской команде в ближайшем матче Серии А.

Аталанта в своем твиттере опубликовала заявку на предстоящий поединок 35-го тура итальянской Серии А против Пармы.

В заявку команды Джан Пьеро Гасперини попали двое украинских полузащитников Руслан Малиновский и Виктор Коваленко.

Напомним, матч Парма — Аталанта состоится завтра, 9 мая, в 16:00 по киевскому времени.

После 34 игр Аталанта набрала 69 очков и занимает третье место в турнирной таблице Серии А, отставая от Наполи на один балл, но у "неаполитанцев" на одну игру сыграно больше. Позади Ювентус и Милан, у которых также по 69 очков и 34 встречи. В активе Пармы 20 баллов и 19-я строчка и она уже вылетела в Серию В.