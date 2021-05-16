Италия

Командам предстоит подготовка к заключительному туру чемпината.

Подошли к концу еще два поединка 37-го тура чемпионата Италии.

Беневенто дома на последних секундах упустил победу над играющим в меньшинстве Кротоне.

В параллельном матче Сампдория благодаря успешно реализованному пенальти на 88-й минуте в исполнении 38-летнего Фабио Квальяреллы добыла гостевую победу над Удинезе.

Обе команды уже не претендуют на зону еврокубков, при этом находятся довольно далеко от зоны вылета. Таким образом, данная встреча не имела существенного турнирного значения.

Беневенто — Кротоне 1:1

Голы: Лападула, 13 — Сими, 90+3

Беневенто: Монтипо — Депаоли (Туя, 36), Глик, Барба, Летиция — Хатемай, Скьяттарелла, Ионита (Импорта, 19), Инсинье (Гайч, 84), Капрари (Дабо, 46), Лападула

Кротоне: Феста — Магальян, Марроне (Перейра, 46), Големич — Джиджи, Дзанеллато (Рохас, 62), Чигарини (Петриччоне, 67), Бенали (Вулич, 67), Молина — Унас (Дрегуш, 83), Сами

Удаления: Големич, 24

Предупреждения: Глик, Гайч — Магальян

Удинезе — Сампдория 0:1

Гол: Квальярелла, 88 (с пенальти)

Удинезе: Муссо — Бекао (Ауэян, 89), Бонифаци, Зегелар (Самир, 59), Молина, Де Паул, Уоллас, Макенго (Форестьери, 59), Ларсен — Перейра, Окака (Льоренте, 74)

Сампдорния: Аудеро — Берешинский, Йосида, Колли — Лери (Янкто, 65), Кандрева (Дамсгард, 89), Экдаль, Торсби, Оджелло — Габбьядини (Квальярелла, 74), Кейта (Верре, 75)

Предупреждения: Окака, Уоллас, Бонифаци — Торсби