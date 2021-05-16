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Матч Фиорентина - Наполи, getty images
16 мая 2021, 17:33
Фиорентина принимала Наполи в матче 37-го тура Серии А.
Героем матча стал нападающий гостей Лоренцо Инсинье, который на 56-й минуте открыл счет в матче, а спустя 10 минут отдал голевую передачу на Петра Зьелински. 2:0.
Вашему вниманию видео голов и обзор данной встречи:
Фиорентина — Наполи 0:2
Голы: Инсинье, 56. Зьелински, 67
Фиорентина: Терраччано — Миленкович, Песселья, Касерес — Венути, Бонавентура (Кальехон, 77), Пульгар, Кастровилли (Эйссерик, 66), Бираги (Игор, 66) — Рибери (Куаме, 83), Влахович
Наполи: Мерет — Ди Лоренцо, Манолас, Рахмани, Хисай — Руис, Бакойоко, Политано (Лосано, 76), Зьелински (Мертенс, 76), Инсинье, Осимхен (Петанья, 84)
Незабитый пенальти: Инсинье, 56;
Удаление: Драговски, 56 (не на поле);
Предупреждения: Миленкович, Рибери, Катсровилли, Песселья — Рахмани, Контини.