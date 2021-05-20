Эвертон тут же воспользовался осечкой команды Райана Мэйсона.
Серхио Регилон в матче против Астон Виллы, Getty Images
20 мая 2021, 09:03
В предпоследнем туре английской Премьер-лиги лондонский Тоттенхэм на своем поле принимал бирмингемскую Астон Виллу в надежде окончательно закрепиться в зоне еврокубков, однако потерпел неудачу (1:2).
Коллектив Райна Мэйсона сумел открыть счет уже в дебюте встречи усилиями Стивена Бергвейна, однако в середине первого тайма испанский защитник "шпор" Серхио Регилон отправил в ворота своей команды один из наиболее красивых автоголов текущего сезона.
Замешательством хозяев поля еще до перерыва сумел воспользоваться Оли Уоткинс, после чего "львы" сумели удержать победный счет во второй половине матча.
Обзор матча:
Тоттенхэм — Астон Вилла 1:2
Голы: Бергвейн, 8 — Регилон, 20 (автогол), Уоткинс, 39.
Тоттенхэм: Льорис — Альдервейрельд, Танганга (Доэрти, 83), Дайер, Регилон — Хойбьерг, Уинкс (Ндомбеле, 74) — Бергвейн (Бэйл, 72), Алли, Сон Хын Мин — Кейн.
Астон Вилла: Мартинес — Хаус, Конса, Таргетт, Мингз — Накамба (Чуквуэмека, 89), Грилиш (Дуглас Луис, 73), Макгинн — Эль-Гази, Траоре, Уоткинс.
Предупреждения: Хойбьерг — Макгинн.