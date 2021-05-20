Англия

Эвертон тут же воспользовался осечкой команды Райана Мэйсона.

В предпоследнем туре английской Премьер-лиги лондонский Тоттенхэм на своем поле принимал бирмингемскую Астон Виллу в надежде окончательно закрепиться в зоне еврокубков, однако потерпел неудачу (1:2).

Коллектив Райна Мэйсона сумел открыть счет уже в дебюте встречи усилиями Стивена Бергвейна, однако в середине первого тайма испанский защитник "шпор" Серхио Регилон отправил в ворота своей команды один из наиболее красивых автоголов текущего сезона.

Sergio Reguilon | 2020-2021 | Goals, assists & tackles | The New Jordi Alba | Welcome back to Madrid? 🔥 pic.twitter.com/AWIDnqGVt0 — Spurzinho (@Spurzinho) May 19, 2021

Замешательством хозяев поля еще до перерыва сумел воспользоваться Оли Уоткинс, после чего "львы" сумели удержать победный счет во второй половине матча.

Обзор матча:

Тоттенхэм — Астон Вилла 1:2

Голы: Бергвейн, 8 — Регилон, 20 (автогол), Уоткинс, 39.

Тоттенхэм: Льорис — Альдервейрельд, Танганга (Доэрти, 83), Дайер, Регилон — Хойбьерг, Уинкс (Ндомбеле, 74) — Бергвейн (Бэйл, 72), Алли, Сон Хын Мин — Кейн.

Астон Вилла: Мартинес — Хаус, Конса, Таргетт, Мингз — Накамба (Чуквуэмека, 89), Грилиш (Дуглас Луис, 73), Макгинн — Эль-Гази, Траоре, Уоткинс.

Предупреждения: Хойбьерг — Макгинн.