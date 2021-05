В предпоследнем туре английской Премьер-лиги лондонский Тоттенхэм на своем поле принимал бирмингемскую Астон Виллу в надежде окончательно закрепиться в зоне еврокубков, однако потерпел неудачу (1:2).

Коллектив Райна Мэйсона сумел открыть счет уже в дебюте встречи усилиями Стивена Бергвейна, однако в середине первого тайма испанский защитник "шпор" Серхио Регилон отправил в ворота своей команды один из наиболее красивых автоголов текущего сезона.

