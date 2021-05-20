Некоторые из футболистов достались командам чуть ли не за бесценок.
Диогу Жота, getty images
20 мая 2021, 08:56
Издание As назвало символическую сборную лучших трансферов сезона.
Вратарь: Эдуар Менди (Челси, 24 млн евро).
Защитники: Ашраф Хакими (Интер, 45), Рубен Диаш (Манчестер Сити, 68), Уэсли Фофана (Лестер, 35).
Полузащитники: Пьер-Эмиль Хейберг (Тоттенхэм, 16,6), Педри (Барселона, 20), Джуд Беллингэм (Боруссия Дортмунд, 23), Диогу Жота (Ливерпуль, 44,7).
Нападающие: Андре Силва (Айнтрахт, 3), Луис Суарес (Атлетико, 7), Бурак Йылмаз (Лилль, свободный агент).