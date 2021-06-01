Украина: Первая лига

Команду из Харькова ждет по сути вынужденный ребрендинг.

Харьковский Металлист-1925 в следующем сезоне будет выступать под новым названием, сообщает журналист Игорь Цыганык в своей программе Цыганик Live.

По информации источника, руководство харьковского клуба сейчас ищет варианты для нового названия и один из них Авангард.

Также отмечается, что в патентном бюро была зарегистрирована торговая марка Металлист, которая была передана клубу Металл.

Именно Металл будет переименован в Металлист со следующего сезона и именно этот харьковский клуб будет использовать оригинальное название и логотип. Другие варианты будут исключены.

В настоящее время Металлист-1925 продолжает бороться за право на повышение в классе в Первой лиге. После 28 игр у харьковчан 53 очка и третье место в турнирной таблице, а позади идут Николаев и Агробизнес, у которых по 52 и 51 баллу соответственно.