Итальянский тренер мог возглавить вовсе не Реал.
Карло Анчелотти, getty images
04 июня 2021, 20:29
Перед назначением главным тренером Реала Карло Анчелотти предлагали аналогичную должность в Интере.
Однако, как сообщает As, итальянский специалист отказал чемпиону страны из-за того, что не хотел предавать Милан, в котором провел длительный период.
Буду футболистом Анчелотти выступал за "россонери" целых пять лет, а также работал на тренерском посту почти девять лет.
Напомним, что ассистентом Карло Анчелотти в Реале может стать бывший игрок мадридского клуба Альваро Арбелоа.