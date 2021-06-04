Италия

Итальянский тренер мог возглавить вовсе не Реал.

Перед назначением главным тренером Реала Карло Анчелотти предлагали аналогичную должность в Интере.

Однако, как сообщает As, итальянский специалист отказал чемпиону страны из-за того, что не хотел предавать Милан, в котором провел длительный период.

Буду футболистом Анчелотти выступал за "россонери" целых пять лет, а также работал на тренерском посту почти девять лет.

Напомним, что ассистентом Карло Анчелотти в Реале может стать бывший игрок мадридского клуба Альваро Арбелоа.