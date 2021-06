Пресс-служба Аталанты объявила о старте голосования среди болельщиков, цель которого — определить лучшего футболиста команды по итогам мая 2021 года.

Среди многочисленных претендентов в списке оказалась фамилия полузащитника Руслана Малиновского, который в пяти матчах Серии А прошлого месяца отметился двумя забитыми мячами и тремя результативными передачами.

Также 28-летний украинец стал автором единственного гола бергамасков в финале Кубка Италии против туринского Ювентуса.

🏅 Chi si aggiudicherà l'ultimo Player of the Month della stagione?

🤔 Who'll be the last #AtalantaPOTM of the season?



VOTA ORA 🗳 VOTE NOW

👉 https://t.co/AjHu2ZmAFQ



Presented by https://t.co/mwUMG9NQac#GoAtalantaGo ⚫️🔵 pic.twitter.com/Anni1x0cpl