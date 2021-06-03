Бергамский клуб проводит голосование среди болельщиков.
Руслан Малиновский, Getty Images
03 июня 2021, 18:48
Пресс-служба Аталанты объявила о старте голосования среди болельщиков, цель которого — определить лучшего футболиста команды по итогам мая 2021 года.
Среди многочисленных претендентов в списке оказалась фамилия полузащитника Руслана Малиновского, который в пяти матчах Серии А прошлого месяца отметился двумя забитыми мячами и тремя результативными передачами.
Также 28-летний украинец стал автором единственного гола бергамасков в финале Кубка Италии против туринского Ювентуса.
Проголосовать за своего кандидата вы можете по данной ссылке: *голосование за лучшего игрока Аталанты в мае*.
Напомним, что по итогам прошлого сезона лучшим ассистентом итальянской Серии А стал Руслан Малиновский, записавший на свой счет 11 результативных передач.