Италия

Итальянский специалист стал наставником "нерадзурри".

Интер объявил о назначении нового главного тренера.

Наставником миланского клуба стал Симоне Индзаги, который несколько дней назад покинул Лацио. Соглашение между сторонами рассчитано до 2023 года.

Специалист сменил на данном посту Антонио Конте, который после более чем успешного сезона ушел в отставку.

Напомним, что под руководством Конте Интер стал чемпионом Италии после девятилетней гегемонии туринского Ювентуса.