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Эмоции от Евро-2020 постепенно утихают. Постараемся с более-менее холодной головой проанализировать главные тактические тренды и тенденции турнира, который превзошел самые смелые ожидания.

Ранее, крупные международные турниры были главной ярмаркой футбола. На чемпионатах мира и Европы футбольная общественность имела возможность проследить за тенденциями развития игры. Революционное дело Босмана кардинально поменяло ситуацию в мире футбола. Постепенно, в девяностых годах прошлого столетия, клубный футбол отобрал право главной движущей силы развития игры. Параллельный рост кадрового потенциала клубных команд, топ лиг и их бюджетов не оставляли шансов уровню футбола сборных.

Крупные международные турниры сохранили статус священных лишь благодаря традициям. Мы все с детства привыкли ждать Кубок мира или очередное Евро. Но сам смысл проведения данных форумов серьезно менялся. Мы уже не рассматривали их, как возможность определения, в каком направлении развивается игра. В последнее время – это стало больше походить на фестиваль футбола, который даже не всегда определяет сильнейшую сборную. Кубковый характер решающих турнирных стадий способствовал процветанию фактора случайности. В подобных условиях не удивительны успехи национальных команд, которые придерживаются наиболее примитивных методов построения игры.

К примеру, чемпионаты Европы и мира 2016 и 2018 соответственно выиграли сборные Португалии и Франции, которые, обладая кадровым потенциалом топ-уровня делали ставку на позиционную игру в обороне и быстрые атаки. Сборные же, пытающиеся соответствовать тактическим трендам завершали свой турнирный путь на стадиях полуфиналов и четвертьфиналов. Триумф Франции Дешама и Португалии Сантуша абсолютно ничего не могли дать футболу. Это не более, чем локальный успех одной из национальных команд.

Долгожданный Евро-2020 словно вулкан, прорвал эту тенденцию и выплеснул наружу все пестрое тактическое разнообразие современного футбола. Даже несмотря на тот факт, что сборная Италии выиграла турнир с двумя сериями послематчевых пенальти, не позволяет усомниться в объективности чемпиона, которая поддерживается поглощающим мнением мировой футбольной общественности.

Прежде всего – это был турнир команд, а не игроков. Именно в этом главная особенность этого чемпионата Европы. Такого тактического разнообразия и высокой интенсивности взаимодействий на уровне сборных, пожалуй, еще наблюдать не приходилось. Средний уровень турнира был очень высок. Радует и стилистическая составляющая. Подавляюще большинство команд старалась играть в смелый, атакующий футбол, что отразилось на результативности. Евро-2020 стало самым результативным в истории чемпионатов Европы – 2,78 гола за матч.

Нынешние сборные Италии и Испании демонстрировали командную слаженность, ментальную и стратегическую скорости уровня ведущих клубов Европы – Манчестер Сити, Челси, Баварии. Наряду с итальянцами, датчане предстали своего рода трансформером, который в зависимости от условий способен перестраивать свою систему игры на разные варианты. Англичане, выглядели хладнокровной биологической машиной для достижения результата, в которой даже такие локальные аспекты, как игра при аутах были усовершенствована до предела.

Чтобы не заблудиться в бескрайнем океане информационного пространства, которое создал турнир, условно структурируем наш обзор, проанализировав увиденное сквозь призму схем, аспектов и новых методов взаимодействий в разных фазах игры. При этом, в своих выводах постараемся максимально абстрагироваться от результата, руководствуясь уровнем и методами ведения игры.

Всего на турнире было зафиксировано около 15 базовых тактических схем, не считая фазовых перестроений и вариантов в численном меньшинстве. В этих случая также были свои варианты. Достаточно часто, по ходу матчей команды перестраивались. В скобках указаны именно варианты, перестроений по ходу игры.

Группа А

Турция – 4-1-4-1 (4-4-2 ромб)

Италия – 4-3-3

Уэльс – 4-1-4-1

Швейцария – 3-4-1-2 (3-5-2)

Турция – 4-1-4-1

Уэльс – 4-1-4-1 (5-4-1)

Италия – 4-3-3

Швейцария – 3-4-1-2

Швейцария – 3-4-1-2

Турция – 4-1-4-1

Италия – 4-3-3

Уэльс – 3-4-3 (4-4-1 после удаления)

Группа В

Дания – 4-3-3

Финляндия – 5-3-2

Бельгия – 3-4-2-1

Россия – 4-2-3-1 (3-4-2-1)

Финляндия – 5-3-2 (4-4-2)

Россия – 3-5-1-1 (3-4-2-1)

Дания – 3-4-2-1 (5-3-2, 4-3-3)

Бельгия – 3-4-2-1

Россия – 3-4-2-1

Дания – 3-4-2-1

Финляндия – 5-3-2

Бельгия – 3-4-2-1 (3-4-1-2)

Группа С

Австрия – 3-1-4-2

Северная Македония – 5-3-2 (4-4-2)

Нидерланды – 3-4-1-2

Украина – 4-3-3 (4-2-3-1)

Украина – 4-3-3 (4-2-3-1)

Северная Македония – 5-3-2 (4-2-3-1, 4-4-2)

Нидерланды – 3-4-1-2

Австрия – 3-1-4-2 (3-4-3 ромб)

Украина – 4-3-3 (4-4-2)

Австрия – 4-2-3-1

Северная Македония – 4-2-3-1

Нидерланды – 3-4-1-2 (4-3-3, 4-2-3-1)

Группа D

Англия – 4-3-3 (4-2-3-1)

Хорватия – 4-3-3

Шотландия – 3-5-2

Чехия – 4-2-3-1

Хорватия – 4-2-3-1

Чехия – 4-2-3-1

Англия – 4-3-3 (4-2-3-1)

Шотландия – 3-5-2 (3-4-1-2)

Чехия – 4-2-3-1

Англия – 4-2-3-1



Хорватия – 4-3-3

Шотландия – 3-5-2

Группа Е

Польша – 3-1-4-2 (4-4-1, 3-4-2, обе — после удаления)

Словакия – 4-2-3-1 (4-3-3)

Испания – 4-3-3

Швеция – 4-4-2

Швеция – 4-4-2

Словакия – 4-2-3-1 (4-3-3)

Испания – 4-3-3

Польша – 3-5-2 (3-4-2-1)

Швеция – 4-4-2

Польша – 3-4-1-2

Словакия – 4-2-3-1

Испания – 4-3-3

Группа F

Венгрия – 5-3-2 (3-4-3)

Португалия – 4-2-3-1 (4-1-4-1)

Франция – 4-3-3 (4-4-2)

Германия – 3-4-2-1

Венгрия – 5-3-2 (4-2-3-1, 4-3-3)

Франция – 4-3-3 (4-2-3-1)

Португалия – 4-1-4-1 (4-3-3, 4-4-2)

Германия – 3-4-2-1

Португалия – 4-1-4-1

Франция – 4-2-3-1

Германия – 3-4-2-1 (4-3-3, 4-4-2)

Венгрия – 5-3-2



1/8 финала

Дания – 3-4-2-1 (4-3-3, 3-5-2)

Уэльс – 4-2-3-1

Италия – 4-3-3 (4-5-1)

Австрия – 4-2-3-1

Нидерланды – 3-4-1-2 (4-3-2 после удаления)

Чехия – 4-1-4-1

Бельгия – 3-4-2-1

Португалия – 4-3-3

Хорватия – 4-3-3 (3-4-3)

Испания – 4-3-3

Франция – 3-5-2 (4-4-2)

Швейцария – 3-4-1-2 (4-4-2, возврат к 3-4-1-2)

Англия – 3-4-2-1

Германия – 3-4-2-1

Швеция – 4-4-2 (4-4-1 после удаления)

Украина – 3-5-2

1/4 финала

Швейцария – 4-2-3-1 (3-4-1-2, 4-4-1 после удаления)

Испания – 4-3-3

Бельгия – 3-4-2-1

Италия – 4-3-3 (3-5-2 на последних минутах)

Чехия – 4-2-3-1 (4-4-2)

Дания – 3-4-2-1 (5-3-2)

Украина – 5-3-2 (4-3-3)

Англия – 4-2-3-1

1/2 финала

Италия – 4-3-3

Испания – 4-3-3



Англия – 4-2-3-1 (5-4-1)

Дания – 3-4-2-1 (3-4-1-2, 3-1-4-2, 4-2-3 доигрывали вдесятером из-за травмы Йенсена и исчерпанного лимита замен)

Финал

Италия – 4-3-3

Англия – 3-4-2-1 (4-2-3-1)

Самые популярные формации:

Считаем лишь те схемы, с которыми команды начинали матчи.

4-3-3 (4-1-4-1): 33 раза

3-5-2 (3-1-4-2, 3-4-1-2, 3-4-1-1): 28

3-4-3 (3-4-2-1): 18

4-2-3-1: 19

4-4-2: 4

Если провести параллель со структурами с двумя и тремя центральными защитниками, то с тройкой центрбеков в составе команды начинали 46 матчей, а с парой – 56. По большому счету, мы наблюдаем равенство подходов, учитывая, что многие команды, которые исповедуют метод игры с двумя центрбеками в фазе игры с мячом, перестраиваются на тройку. То есть, в начальной стадии развития позиционных атак национальные команды в большинстве случаев отдавали предпочтение тройке игроков в линии обороны.

В данном случае, фазовые перестроения проходили по-разному. Самый популярный способ – один фланговый защитник поднимается вверх, создавая ширину атаке на своей бровке, а второй – остается на линии с центральными защитниками, формируя тройку для более эффективного и безопасного розыгрыша мяча.

Пример подключения одного фулбека сборной Италии в атаку и перехода на тройку в линии обороны. Эмерсон поднимался максимально высоко, тогда как Ди Лоренцо оставался на одной линии с центрбеками.

В частности, подобную практику мы имели возможность наблюдать в системе игры финалистов. Это одна из немногих общих черт в структуре команд, при базовой схеме с парой номинальных центрбеков. Левый защитник сборной Италии Спинаццолла, после травмы – Емерсон, по сути, выполняли роль латераля, а Ди Лоренцо в большинстве случаев оставался сзади с Бонуччи и Кьеллини. У англичан, вперед шел также левый фулбек – Шоу, а Уокер формировал фазовую тройку.

Сборная Дании неоднократно перестраивалась с 3-4-3 на 4-3-3 за счет смещения одного из центрбеков – Кристенсена в среднюю линию, на позицию опорника. В принципе, этот ход Каспера Юлманда вполне оправдан и уже давно созрел для более массовой эксплуатации. В последние годы тенденции заставили существенно прибавить центральных защитников в конструктивных технико-тактических действиях, прежде всего в умении более эффективно продвигать мяч через рывки, а также короткие и средние передачи.

Именно этот фактор позволяет постепенно отходить от ранее регулярных опусканий номинального опорника в линию обороны при розыгрыше мяча на своей половине поля. Напротив, теперь мы все чаще видим, как центрбеки формируют тройку с одним из фулбеков и в принципе, часто обладают необходимыми наборами навыков для взаимодействий на уровне средней линии.

Уникальной, с точки зрения структуры, была сборная Швеции. Это единственная на турнире команда, которая начинала матчи по некогда классической схеме 4-4-2. При этом, в фазе игры в атаке, даже шведы также переходили на игру в три центральных защитника. Левый фулбек Аугустинссон поднимался вверх, а Лустиг становился правым центральным в тройке.

Пример перестроения сборной Швеции при переходе в конструктивную фазу.

Гибридность и асимметрия является одной из главных тактических особенностей турнира. Подобные методы практиковались и в более высоких линиях. Во второй и третьей фазах позиционных атак нередко можно было наблюдать, как один из флангов/полуфлангов перегружались игроками, а на втором создавалась изоляция вингера.

Также, нужно отметить, что в пятидесяти одном матче турнира сорок пять раз одна из команд, хотя бы раз в матче меняла тактическую схему по ходу игры. Этот факт подчеркивает расширяющийся тактический арсенал национальных команд, а также о необходимости иметь альтернативные методы ведения игры.

Не зависимо от схемы, концепция пространства-времени имеет большое влияние на развитие игры. На уровне сборных действия и взаимодействия игроков без мяча выходят на новый, более качественный уровень. Ведущие команды умело создавали пространство за счет движения игроков, открывали и перегружали определенные зоны.

Одной из главных причин рекордной результативности был фактор создания фазового пространства путем проактивных методов обороны, то есть – прессинга и контрпрессинга. За исключением Англии, которая активней использовала принципы позиционной обороны, а к прессингу прибегала больше эпизодически, все самые успешные участники Евро-2020 делали ставку на высокий прессинг и активные действия в переходных фазах игры – Италия, Испания, Дания, Швейцария, Австрия. Вообще, нужно отметить разнообразие тактического арсенала большей части сборных команд. Особенно впечатляющим был интенсивный прессинг Испании и Австрии. Давление последних, в полной мере, мы имели возможность ощутить на себе.

Пожалуй, лишь Испания и Германия играли в одном стиле и всегда придерживали одной модели игры, если не считать периодическую практику с ложной девяткой. В команде Луиса Энрике с этой ролью успешно справлялся Дани Ольмо. Это еще один из трендов решающих стадий турнира. Италия и Англия также нередко снабжали своего форварда достаточно оригинальными функциями. У Англичан в глубину опускался, демонстрировавший навыки плеймейкера Кейн, а у итальянцев для перехода на подобную манеру игры Манчини снимал Иммобилле и переводил в центр Инсинье.

К одним из самых нестандартных и неожиданных трендов можно отнести использование на левом фланге обороны правых защитников, точнее инвертированных фулбеков или латералей (в зависимости от схемы). Разумеется, это не было попсой. Лишь единицы прибегли к подобным веяниям авангардизма, но, судя по всему – это только начало. То, насколько органично смотрелись примеры деятельности Спинаццолы (Италия) в схеме 4-3-3 и Меле (Дания) в структуре 3-4-3, позволяют всерьез рассматривать данный прием в массовой эксплуатации. В некоторых матчах Саутгейт также пробовал вариант с правшой Триппьером на левом фланге.

Правши активно подключались к атакам и смещались к центру, в полупространство под удар или передачу основной ногой. При этом вингеры также были инвертированными, а единственным левшей в треугольнике становился инсайд – Верратти и Дилейни соответственно. Это делало игру более разнообразной и непредсказуемой, а направление развития фланговой атаки было больше нацелено в штрафную или в зону 14.

Также на Евро-2020 ярко проявился прием вскрытия компактного низкого блока взаимодействием латералей. Пожалуй, он был продемонстрирован на столько ярко, что его смело можно отнести к главным тактическим трендам турнира. Самым наглядным примером комбинации является матч Португалия – Германия, в котором бундестим, по большому счету, благодаря одному этому приему уничтожил на тот момент еще действующих чемпионов Европы.

Высокие и широкие позиции Госенса и Киммиха позволяли немцам держать в линии атаки пять футболистов. Это заставляло четверку защитников Португалии максимально узко сжиматься и гарантировало обширное пространство на флангах. Форвард и инсайды создавали гравитационное поле, которое удерживало линии в определенных рамках, а свободные латерали без труда ассистировали друг другу и замыкали подачи.

В данном случае, Киммих проявлял себя больше в качестве ассистента, а Госенс, который хорошо знаком с подобными функциями в Аталанте, выступал в качестве верхушки пищевой цепи.

У сборной Дании, когда удавалось закрыть оппонента в низкий блок, похожим образом действовали Меле и Васс. У англичан показательно в финале сработала связки Триппьер – Шоу, когда последний стал автором быстрого гола. У сборной Украины очень важную роль в победе над Швецией играла связка латералей Зинченко – Караваев. Сама система поспособствовала успеху главного героя, которым стал легионер Манчестер Сити.

В арсенале сборной Англии в первую очередь бросался в глаза огромный багаж заготовок розыгрышей стандартных положений. Даже, казалось бы, обычные ауты отличались высочайшим уровнем организации. Обратите внимание, как искусно создавалось фазовое пространство для самого опасного в составе сборной Англии футболиста – Рахима Стерлинга.

Чувствовался огромный, не до конца реализованный потенциал розыгрыша угловых, когда из одной точки во время подачи группа мастеров игры на втором этаже разбегалась по разным зонам. Особенно впечатляющим оружием при подачах со стандартов выглядел Магуайр.

Наконец, самым распространенным тактическим приемом взаимодействий в атаке была систематическая взаимозаменяемость игроков группы атаки. Слаженные и интенсивные смены позициями – отличный метод разрушения оборонительных порядков оппонента. По крайней мере, это гарантирует варианты для продвижения мяча в финальной трети поля и способствует кратковременным процессам деформации линий обороны, образованию "карманов", через которые можно вскрывать позиционную оборону. Эти методы эффективно использовали практически все ведущие команды турнира.

Роль форварда в пока еще привычном виде продолжает меняться. Чемпионат Европы подчеркнул, что в современном футболе нацеленность на гол не является основной задачей нападающего. В первую очередь – он является непосредственной частью игрового механизма команды, такой же, как центральный защитник, опорник или вингер. Форвард это одна из деталей, позволяющая функционировать системе, которая должна создавать пространство и время для голевых моментов. Не важно, кто окажется на завершающей стадии. Мерило форвардов количеством забитых голов признак устаревших взглядов на игру. Функции на турнире Иммобиле, Кейна, Мораты показательны. Кстати, к числу лучших форвардов, по качеству игры можно смело отнести и Романа Яремчука, который был очень хорош в подыгрыше и вообще, качественно действовал без мяча.

Будем надеяться, что представители украинского тренерского цеха внимательно следили за проявлениями всех этих тенденций. Турнир показал, что, даже не смотря на очень успешный результат, во многих важных аспектах мы заметно отстаем от высоких стандартов. Ориентиры очевидны, главное двигаться в нужном направлении.

Сергей Костенюк