Италия

Бывший тренер Интера готов работать на телевидении.

Sky Sport Italia практически уговорила Антонио Конте стать экспертом на телеканале — резюмирует сообщения во многих итальянских СМИ Football Italia.

Конте привел Интер к первому чемпионству за 11 лет, но покинул клуб из-за разногласий с руководством по поводу трансферной политики.

Переговоры между тренером и телеканалом находятся на продвинутой стадии, но есть шанс, что Конте все-таки предпочтет вернуться к тренерской деятельности, если получит интересное предложение.

В противном случае Конте возьмет паузу в тренерской деятельности и будет разбирать матчи Лиги чемпионов сезона-2021/22 для Sky Sport Italia.