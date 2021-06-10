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51-летней наставник рассказал о своих критериях хорошей работы.

Бывший главный тренер Интера Антонио Конте поделился мыслями о важности зарплаты в его работе.

"Деньги — не главное для меня. Я смотрю на проекты и готов остаться дома, если они меня не привлекают. Я люблю сложные задачи, но если в клубе есть что-то, что меня не убеждает, я предпочитаю сказать: нет, спасибо", — сказал итальянский специалист.

Конте покинул пост главного тренера Интера 26 мая после довольно успешного сезона, по итогу которого "нерадзурри" стали чемпионами Италии. В сезоне-2020/2021 миланский клуб под руководством специалиста стал чемпионом Италии.

Ранее сообщалось, что Конте не хочет тренировать Тоттенхэм, даже несмотря на приход Паратичи.

51-летний итальянский специалист Антонио Конте, в минувшем сезоне возглавлявший миланский «Интер», выразил мысль о том, что деньги не являются главным для него в его работе. «Деньги — не главное для меня. Я смотрю на проекты и готов остаться дома, если они меня не привлекают. Я люблю сложные задачи, но если в клубе есть что-то, что меня не убеждает, я предпочитаю сказать: нет, спасибо», — цитирует Конте журналист Фабрицио Романо в «Твиттере», ссылаясь на La Gazzetta dello Sport. Напомним, Конте покинул пост главного тренера «Интера» 26 мая. В сезоне-2020/2021 миланский клуб под руководством специалиста стал чемпионом Италии. Напомним, что ранее президент «Интера» Стивен Чжан в интервью La Gazzetta dello Sport объяснил, почему клубу пришлось расстаться с Конте: «У нас разные точки зрения на ситуацию. Это и привело к расставанию. То, что для него не было принципиальным, являлось таковым для клуба. И наоборот. Конте — прекрасный тренер, но как президент я должен думать о прочности клуба». Подробнее на «Чемпионате»: https://www.championat.com/football/news-4372371-konte-dengi-ne-glavnoe-dlya-menya-ya-gotov-ostatsya-doma-esli-menya-ne-privlekaet-proekt.html?utm_source=copypaste

51-летний итальянский специалист Антонио Конте, в минувшем сезоне возглавлявший миланский «Интер», выразил мысль о том, что деньги не являются главным для него в его работе. «Деньги — не главное для меня. Я смотрю на проекты и готов остаться дома, если они меня не привлекают. Я люблю сложные задачи, но если в клубе есть что-то, что меня не убеждает, я предпочитаю сказать: нет, спасибо», — цитирует Конте журналист Фабрицио Романо в «Твиттере», ссылаясь на La Gazzetta dello Sport. Напомним, Конте покинул пост главного тренера «Интера» 26 мая. В сезоне-2020/2021 миланский клуб под руководством специалиста стал чемпионом Италии. Напомним, что ранее президент «Интера» Стивен Чжан в интервью La Gazzetta dello Sport объяснил, почему клубу пришлось расстаться с Конте: «У нас разные точки зрения на ситуацию. Это и привело к расставанию. То, что для него не было принципиальным, являлось таковым для клуба. И наоборот. Конте — прекрасный тренер, но как президент я должен думать о прочности клуба». Подробнее на «Чемпионате»: https://www.championat.com/football/news-4372371-konte-dengi-ne-glavnoe-dlya-menya-ya-gotov-ostatsya-doma-esli-menya-ne-privlekaet-proekt.html?utm_source=copypaste.