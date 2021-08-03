Опытный кипер сменил команду в Италии.
Сальваторе Сиригу, Getty images
03 августа 2021, 13:22
Вратарь Торино и сборной Италии Сальваторе Сиригу перебрался в Дженоа. Об этом сообщает пресс-служба генуэзцев.
О длительности контракта пока не сообщается. Кипер перебрался в новый клуб на правах свободного агента.
Отметим, что в минувшем сезоне Сиригу сыграл 32 матча в Серии А за Торино. Летом он вместе со сборной Италии выиграл Евро-2020.
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