Италия

Опытный кипер сменил команду в Италии.

Вратарь Торино и сборной Италии Сальваторе Сиригу перебрался в Дженоа. Об этом сообщает пресс-служба генуэзцев.

О длительности контракта пока не сообщается. Кипер перебрался в новый клуб на правах свободного агента.

Отметим, что в минувшем сезоне Сиригу сыграл 32 матча в Серии А за Торино. Летом он вместе со сборной Италии выиграл Евро-2020.

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