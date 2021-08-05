Новая экипировка "фиалок" состоит из четырех комплектов.
Getty Images
05 августа 2021, 16:20
Фиорентина на своем официальном сайте презентовала новые комплекты форм, в которых "фиалки" будут выступать в предстоящем сезоне-2021/22.
Новая экипировка от компании Kappa была представлена в четырех комплектах — фиолетовом, белом, красном и желтом цветах. Полоска на груди с логотипом спонсора — это отсылка к форме клуба из 80-х годов.
Отметим, что в 2021 году Фиорентина будет праздновать 95-летие со дня основания итальянского клуба.
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