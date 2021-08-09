Шведский форвард Александер Исак может перебраться в Италию.
Александер Исак. Фото Getty Images
09 августа 2021, 06:25
Римская Рома проявляет интерес к шведскому форварду Александеру Исаку, который выступает за испанский Реал Сосьедад.
Как сообщает итальянский журналист Николо Скира, руководство Ромы всерьез намерено подписать шведского бомбардира, в лице которого видит потенциальную замену Эдину Джеко, который близок к уходу в миланский Интер.
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Недавно Реал Сосьедад продлил контракт с Исаком до 2026 года, однако, по информации источника, боссы "волков" ведут активные переговоры с агентами шведа о переезде в Италию.
О финансовых деталях и продолжительности потенциального соглашения между Ромой и Исаком никакой информации нет.
В прошлом сезоне Исак принял участие в 44 матчах Сосьедада во всех турнирах, забив 17 мячей и отдав две результативные передачи.
Ранее сообщалось, что Рома этим летом уже подписала форварда Дженоа Эльдора Шомуродова.