Италия

Шведский форвард Александер Исак может перебраться в Италию.

Римская Рома проявляет интерес к шведскому форварду Александеру Исаку, который выступает за испанский Реал Сосьедад.

Как сообщает итальянский журналист Николо Скира, руководство Ромы всерьез намерено подписать шведского бомбардира, в лице которого видит потенциальную замену Эдину Джеко, который близок к уходу в миланский Интер.

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Недавно Реал Сосьедад продлил контракт с Исаком до 2026 года, однако, по информации источника, боссы "волков" ведут активные переговоры с агентами шведа о переезде в Италию.

О финансовых деталях и продолжительности потенциального соглашения между Ромой и Исаком никакой информации нет.

В прошлом сезоне Исак принял участие в 44 матчах Сосьедада во всех турнирах, забив 17 мячей и отдав две результативные передачи.

Ранее сообщалось, что Рома этим летом уже подписала форварда Дженоа Эльдора Шомуродова.