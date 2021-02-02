Италия

Football.ua собрал мнения мировой футбольной общественности относительно трансфера Виктора Коваленко в Аталанту.

Трансфер украинского полузащитника Виктора Коваленко из донецкого Шахтера в Аталанту вызвал настоящий фурор в украинской прессе в последний день трансферного окна.

Наши итальянские коллеги также не прошли мимо данного события, преимущественно отмечая низкую стоимость компенсации, которую "богиня" заплатила "горнякам", однако на подробный анализ футболиста и возможных его перспектив решились далеко не все.

В частности, известное на весь мир издание La Gazzetta dello Sport ограничилась лишь краткой ремаркой о Коваленко, в контексте полного материала о трансферах Аталанты в зимнее окно переходов.

""Богиня" вновь раскопала золотоносную шахту в восточной Европе, сумев уже в январе заполучить забронированного ею на летний период Коваленко. Качественное усиление в центре поля, которое может быть использовано и в роли атакующего полузащитника, и в роли "mezzala", как Фройлер.

Это была персональная просьба Гасперини — выкупить игрока еще до летней кампании, что говорит о многом. Тассотти, помощник легендарного "Шевы", назвал его полузащитником с характеристиками, близкими к Пашаличу. Хорошее подписание для Аталанты".

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Куда более основательно к анализу, что не странно, подошел фанатский ресурс клуба из Бергамо, который попытался представить своим читателям новоприбывшего игрока.

"Очень эффективное подписание с низким уровнем риска и потенциально высокой выгодой. Он похож на Пашалича, за исключением того, что выглядит спокойнее и менее склонен к ошибкам. Он хорошо знает свои обязанности и выглядит одинаково комфортно, сохраняя свои оборонительные обязанности и проявляя агрессию в атаке.

Еще предстоит определить, как он будет действовать в системе Гасперини, но, учитывая его скорость и темп, он может быть достаточно эффективен на поле. Впрочем, пока еще сложно понять, как он впишется в состав. Он явно не из тех, кто ведет игру, как Иличич, но он потенциально может сыграть роль, подобную Пессине. Его скорость работы с мячом достаточно высока, и он будет более опасным для защиты соперников, чем итальянец.

Коваленко также выглядит одинаково комфортно в качестве сменщика для де Роона и Фройлера, учитывая, что он хорошо сложен физически и достаточно хорошо играет в пас. В целом, есть мнение, что этот игрок предлагает интересный набор навыков, которые могут помочь ему вписаться в полузащиту Аталанты. Удачи, Виктор, и добро пожаловать в "Богиню"!".

"Дарма ржете, бред и заказуха"

или что писали вы, когда появлялись новости о Коваленко и Аталанте

Безусловно, социальные сети также сыграли не малую роль в распространении информации о переходе Коваленко в Аталанту. Разумеется, это был не топ-трансфер для Италии, но равнодушных к данной новости все равно оказалось не так уж и много. Ниже приведены некоторые комментарии из Twitter.

"Как он может стоить всего 700 тыс. евро?", — вопрошает пользователь @KolatDoganer.

"Да ладно, просто потому, что этот парень и его Шахтер дважды обыграли Реал на групповом этапе?", — с интересной точки зрения подошел к оценке человек с ником @melvich0151.

"Слава украiнаа", — отреагировал @RecardoValejo (орфография автора сохранена).

"У него нет "пушки" как у Малиновского или техники Миранчука (что, к слову, тот не спешит показывать), однако Коваленко хорош в динамике и способен сыграть где угодно в центре поля", — так оценил навыки украинского футболиста пользователь @DanVMor .

"Он достаточно молод, поэтому в ближайшие годы может быть перепродан в другой клуб за большие деньги, — пытается объяснить логику трансфера собеседнику пользователь @footfans12, — Он из Шахтера, который известен по всей Европе своими футболистами. Кроме того, он долго был на радарах у Аталанты. Украинский рынок привлекает внимание в последнее время, в то время как на российский никто не смотрит".

"Мне кажется, что Коваленко — отличное подписание для "Богини". Достаточно хорошая замена ушедшему Папу Гомесу", — подытожил пользователь @alesukko.

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