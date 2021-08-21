Италия

Винченцо Итальяно уверен в своем ударном форварде.

Нападающий Фиорентины Душан Влахович является лакомым кусочком длен многих клубов, однако тренер «фиалок» уверяет, что серб никуда не уйдет.

"Я уверен на 100 процентов, что Влахович останется, для меня это даже не вопрос, – цитирует Виченцо Итальяно Gazzetta dello Sport. – Душан сейчас ведет переговоры о продлении контракта".

Ранее президент Фиорентины заявил, что начнет переговоры о продаже Влаховича с 100 миллионов евро.

Фиорентина стартует в Серии А выездным поединком против Ромы в воскресенье, 22 августа (21:45 по киевскому времени).