Италия

Бразильский защитник не собирается переходить в стан новичка Серии А.

Бразильский защитник Давид Луис опроверг слухи о договоренности с Салернитаной, сообщает журналист Фабрицио Романо.

Последним клубом 34-летнего центрбэка был Арсенал, за который он выступал с 2019 по 2021 год.

Ранее Луис защищал цвета ПСЖ, Челси, Бенфики и Виктории.Transfermarkt оценивает футболиста в 4 миллиона евро.

Напомним, что Бенфика была намерена успеть подписать Давида Луиса до закрытия трансферного окна.