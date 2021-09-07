Бразильский защитник не собирается переходить в стан новичка Серии А.
Давид Луис, getty images
07 сентября 2021, 01:58
Бразильский защитник Давид Луис опроверг слухи о договоренности с Салернитаной, сообщает журналист Фабрицио Романо.
Последним клубом 34-летнего центрбэка был Арсенал, за который он выступал с 2019 по 2021 год.
Ранее Луис защищал цвета ПСЖ, Челси, Бенфики и Виктории.Transfermarkt оценивает футболиста в 4 миллиона евро.
Напомним, что Бенфика была намерена успеть подписать Давида Луиса до закрытия трансферного окна.