Италия

У "старой сеньоры" могут быть проблемы.

Туринский Ювентус в матче третьего тура против Наполи не сможет рассчитывать на восьмерых футболистов. Игра состоится 11 сентября в 19:00.

Так Массимилиано Аллегри не помогут Федерико Кьеза и ряд латиноамериканских футболистов: Пауло Дибала, Хуан Куадрадо, Алекс Сандро, Данило и Родриго Бентанкур.

Кьеза травмировался в матче сборной Италии и присоединился в лазарет к Артуру и Кайо Хорхе. Однако есть и позитивные новости. Аарон Рэмзи сможет сыграть в предстоящем поединке.

Заявка клуба выглядит так: Щесны, Пинсольо, Перин, Де Шилио, Кьеллини, Де Лигт, Пеллегрини, Бонуччи, Ругани, Де Винтер, Рэмзи, Маккенни, Бернардески, Рабьо, Локателли, Кулушевски, Миретти, Мората, Кин, Соул.

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