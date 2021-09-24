Италия

Главный тренер Милана предостерег своих игроков от недооценки аутсайдера.

Стефано Пьоли считает соперника Милана по 6-му туру Серии А Специю достаточно непростым оппонентом.

"Чтобы добиться успеха, надо иметь четкие идеи по поводу способа игры и правильно выдерживать ритм, – цитирует тренера Милана Rai Sport. – Можно сказать, что нам надо сыграть противоположно тому, как мы сыграли в минувшем сезоне, когда нам не удалось ничего — 0:2".

"Многих беспокоят наши травмированные футболисты, но это не самое страшное. У нас достаточно сильная и хорошо укомплектованная команда. Выбыл Флоренци — возвращаются Жиру и Калабрия. Это рабочий процесс".

"Главное — с ответственностью подойти к игре и не допускать расслабленности. Тогда я буду спокоен за результат".

Матч Специя — Милан состоится в субботу, 25 сентября. Начало в 16:00 по киевскому времени.