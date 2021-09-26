Италия

Наставник Аталанты поделился своими мыслями после игры с Интером.

Главный тренер Аталанты Джан Пьеро Гасперини прокомментировал ничейный результат в матче шестого тура итальянской Серии А против миланского Интера (2:2).

"Естественно, были моменты, которые получались у одной команды, а какие-то у другой, но каждый может согласиться с тем, что это была отличная игра между двумя командами, которые хотели только выиграть.

Мы были близки к тому, чтобы проиграть из-за пенальти, близки к победе перед отмененным голом, поэтому мы должны смириться с ничьей и назвать ее справедливой. С обеих сторон было много моментов, так что могло случиться все, что угодно.

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Когда Интер увеличил темп, у нас было несколько игроков, которые не были готовы полностью и к концу игры немного потеряли остроту. Мы внесли изменения, потому что увидели, что открываются зоны, но, как это ни парадоксально, именно Димарко создавал для нас больше всего проблем, пока мы не выпустили Пашалича, чтобы сбалансировать ситуацию.

"В последнее время у Малиновского левая нога работала не так хорошо, как раньше, но он справился и поработал над собой. Это был выдающийся гол", — приводит слова Гасперини Football-Italia.

Ранее сообщалось, что Малиновский стал лучшим игроком матча Интер — Аталанта по версии WhoScored.