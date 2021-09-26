Италия

Представляем вашему вниманию видео лучших моментов поединка чемпионата Италии.

В рамках шестого тура итальянской Серии А миланский Интер на своем поле принимал Аталанту.

Уже на пятой минуте Мартинес вывел хозяев вперед, но в концовке первого тайма Аталанта ответила дважды — сперва Малиновский классным дальним ударом сравнял счет, а спустя восемь минут Толой вывел гостей вперед. Однако победу подопечным Джан Пьеро Гасперини одержать не удалось — на 72-й минуте Джеко установил окончательный счет — 2:2.

Обзор матча:

Интер – Аталанта 2:2

Голы: Мартинес, 5, Джеко, 72 – Малиновский, 30, Толой, 38

Интер: Ханданович – Шкриниар, де Врей, Бастони (Димарко, 57) – Дармиан (Думфрис, 57), Барелла (Сатриано, 90), Брозович, Чалханоглу (Весино, 57), Перишич – Джеко, Мартинес (Санчес, 81).

Аталанта: Муссо – Толой, Демирал, Паломино (Мехле, 70) – Дзаппакоста (Пашалич, 77), Фройлер, де Роон, Госенс – Пессина (Джимсити, 63), Малиновский (Иличич, 62) – Сапата (Пикколи, 63).

Предупреждения: Бастони (12), Чалханоглу (43), Барелла (70) – Малиновский (4), Паломино (19), Сапата (21), Дзаппакоста (64), Толой (90).

На 86-й минуте Федерико Димарко (Интер) не реализовал пенальти (перекладина).