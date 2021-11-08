Экс-футболист сборной Украины прокомментировал назначение Шевченко главным тренером Дженоа.
евгений шахов, getty images
08 ноября 2021, 22:25
Полузащитник греческого АЕК Евгений Шахов прокомментировал назначение Андрея Шевченко на пост главного тренера Дженоа.
Футболист считает, что Шевченко принесет в Геную "чемпионский менталитет".
"Шевченко произвел революцию в футболе — он превратил амбиции тренера в амбиции всей команды. Его сборная Украины показала, что можно добиваться результата с любым составом против любого соперника. Это чемпионский менталитет, который он принесет в Дженоа.
Мастерство Шевченко заключается в умении адаптироваться к любому сопернику. В сборной ему удалось создать две команды, которая могла противостоять и сильным, и более слабым соперника.
Тасотти и Малдера — профессионалы, Шевченко очень повезло иметь таких помощников. В то же время, Андрей и сам знает, как переломить ход поединка", — приводит слова Шахова сайт Джанлуки Ди Марцио.
Ранее сообщалось, что Шевченко намерен пригласить в Дженоа двух украинских футболистов.