Италия

Экс-футболист сборной Украины прокомментировал назначение Шевченко главным тренером Дженоа.

Полузащитник греческого АЕК Евгений Шахов прокомментировал назначение Андрея Шевченко на пост главного тренера Дженоа.

Футболист считает, что Шевченко принесет в Геную "чемпионский менталитет".

"Шевченко произвел революцию в футболе — он превратил амбиции тренера в амбиции всей команды. Его сборная Украины показала, что можно добиваться результата с любым составом против любого соперника. Это чемпионский менталитет, который он принесет в Дженоа.

Мастерство Шевченко заключается в умении адаптироваться к любому сопернику. В сборной ему удалось создать две команды, которая могла противостоять и сильным, и более слабым соперника.

Тасотти и Малдера — профессионалы, Шевченко очень повезло иметь таких помощников. В то же время, Андрей и сам знает, как переломить ход поединка", — приводит слова Шахова сайт Джанлуки Ди Марцио.

Ранее сообщалось, что Шевченко намерен пригласить в Дженоа двух украинских футболистов.