Италия

Стала известна дата и место проведения матча за Суперкубок Италии.

Матч за Суперкубок Италии между миланским Интером и туринским Ювентусом состоится 12 января в Милане. Об этом сообщает Football-Italia.

По информации источника, организаторы приняли решение не проводить матч за трофей в Саудовской Аравии, как предполагает ранее подписанный контракт.

Напомним, в прошлом сезоне Интер прервал гегемонию Ювентуса и выиграл Серию А, а "старая синьора" стала обладателем Кубка Италии.

В настоящее время действующим обладателем Суперкубка Италии остается Ювентус, который обыграл Наполи (2:0) в начале этого года.

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