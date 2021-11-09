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В день рождения итальянского форварда предлагаем вам пройти наш традиционный квиз.

Легендарному итальянскому нападающему Алессандро Дель Пьеро сегодня исполняется 47 лет. Карьеру футболиста он завершил в 2014 году и в данный момент исполняет роль телеэксперта.

Большую часть карьеры Дель Пьеро провел в Ювентусе, с которым выиграл шесть титулов Серии А и Лигу чемпионов. Наивысшим его достижением стала победа на чемпионате мира в 2006 году со сборной Италии.

В честь именинника предлагаем вам пройти наш традиционный квиз.

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