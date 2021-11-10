Италия

Легенда Милана признался, что удивлен началу тренерской карьеры украинца.

Легенда сборной Италии и Милана Алессандро Костакурта прокомментировал назначение своего бывшего одноклубника Андрея Шевченко на пост тренера Дженоа.

"Я никогда не мог представить, что мои одноклубники станут тренерами. Понимал, что Пирло и Гаттузо станут, но только лишь они. Осталось еще Сержиньо возглавить какой-то клуб. Брокки, Неста, Шевченко уже тренируют...

Я много лет провел с ними в Милане. Если бы мне тогда сказали, что эти парни станут коучами, я бы назвал того безумцем.

Конечно, мы встретимся с Андреем в Генуе. Он уже работал в сборной Украины. На своем посту он доказал всем, что является очень качественным специалистом", — сказал Костакурта.

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