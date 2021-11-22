Италия

Полузащитник Ромы оценил перформанс молодого одноклубника в игре против Дженоа.

В рамках 13-го тура итальянской Серии А римская сумела испортить дебют на посту главного тренера генуэзской Дженоа для украинского специалиста Андрея Шевченко, обыграв соперников на их поле за счет двух поздних голов вышедшего на замену Феликса Афена-Гьяна.

Дженоа — Рома 0:2 Видео голов и обзор матча

По завершении поединка, один из лучших футболистов "волков" в этот вечер, полузащитник Генрих Мхитарян, оценил выступления своей команды, отдельно отметив 18-летнего одноклубника.

"Я благодарен за работу в этой игре нашему главному тренеру и партнерам по команде. Было непросто взломать оборону Дженоа, но мы сделали все необходимое для этого. К счастью, во втором тайме удалось прибавить, что стало ключевым фактором в нашем успехе.

Ожидания от этого сезона у нас всегда находятся на высоком уровне, вне зависимости от текущих результатов. У нас есть цель — выйти в Лиге чемпионов. Это то, к чему мы идем шаг за шагом.

Каждая команда будет терять очки, и нам остается сделать все ради того, чтобы в такие моменты быть лучше, чем соперники. За последний месяц было упущено многое, но нам нет смысла опускать голову, так как сезон все еще набирает обороты.

Будем побеждать в следующих играх — все будет в порядке.

Сегодня хотел бы отдельно отметить игру Феликса Афена-Гьяна. Он был великолепен, но теперь не должен потерять голову. Ему только 18 лет, поэтому важно, чтобы он продолжал работать над собой.

Да, ему удалось забить сегодня два очень важных гола, но это не значит, что его карьера от этого взлетит до небес. Он должен бороться за каждый шанс, укреплять уверенность в собственных силах, а также помогать команде. По сути, должен делать тоже самое, что и мы все каждый день.

Подарю ли я ему какой-то подарок в честь такого достижения? По-моему, это он должен перед нами проставиться", — в шутку завершил свой ответ армянский футболист.

В следующем туре римская Рома проведет гостевой поединок против фриульского Удинезе.