ЧМ-2022. Отбор

Football.ua подобрал реакцию общественности на игру сборной Италии в заключительном матче отбора на чемпионат мира и в целом в квалификации.

В группе С отбора на чемпионат мира-2022 в Катаре завершились все матчи. Получилась очень интересная картина — действующий чемпион Европы сборная Италии, которой до начала квалификационной кампании предрекали 27-30 очков — не вышла на мундиаль напрямую.

Команда Роберто Манчини заняла второе место, пропустив вперед себя сборную Швейцарии. Если посмотреть на все игры отбора, что можно понять, что данный исход достаточно логичен. "Скуадра адзурра" умудрилась потерять очки в матчах с Болгарией, дважды сыграла вничью со Швейцарией и не сумела обыграть в важнейшей встрече сборную Северной Ирландии.

Не похожа на чемпиона: почему Италия отправилась в стыки?

Стало ли это шоком для болельщиков команды и для местных СМИ? Сейчас посмотрим, что писали после последней игры.

Издание La Gazetta dello Sport утром 16 ноября выпустило печатную версию, где на всю полосу красовался заголовок: "КАКОЙ КОШМАР. И ЭТО ЕЩЕ НЕ КОНЕЦ".

Журналисты издания назвали игру команды Манчини в Белфасте полным провалом. Отметили фарт сборной Швейцарии, назвав их выход на ЧМ-2022 "швейцарским праздником".

Также в электронной версии сайта вышло несколько материалов:

"Плей-офф: теперь два финала. В лодке или снаружи? Между нами и Дохой убийственный Роналду".

"Италия села и потеряла уверенность. Почему нам нужно бояться только себя?".

"Нам нужна совсем другая Италия", — с таким заголовком вышло в печать издание Tuttosport утром после игры.

Журналисты в утренних материалах оставляли вопросы главному тренеру сборной Италии Роберто Манчини такого характера:

- "Почему Швейцария покуражилась над сборной Болгарии, а мы нет?".

- "Как нам решить проблемы с реализацией своих моментов?".

На сайте игру против Северной Ирландии охарактеризовали "плохим вечером". Расставив оценки, журналисты со знаком минус выделили игру Жоржиньо, выдав ему балл 4,5. "Дирижер без палочки: не очень умный и не очень реактивный".

Не были оптимистично настроенными и авторы еще одного известного итальянского СМИ Corriere dello Sport. Их печатное издание вышло с заголовком: "Судьба Италии висит на волоске".

Они отметили, что Италия плохо подготовилась к матчу с Северной Ирландией, ужасно изучили соперника и их возможности играть в обороне.

"Там, в защите, у них была крепость, которую итальянские футболисты не смогли разрушить. Ужасная игра и подготовка", — резюмировали журналисты.

В электронной версии издания также футболистам раздали оценки. Среди всех выделяется лишь Леонардо Бонуччи, получивший 6,5. У всех остальных игроков оценки варьируются между 5 и 5,5.

В социальной Сети Twitter мнения людей почти не расходились. Почти все писали про заслуженный невыход Италии на ЧМ-2022 напрямую. Кто-то посмеивался над "скуадрой адзуррой", кто-то приводил аргументы...

"Сложилось впечатление, что даже играя 180 минут, они не забили бы. Конечно, много травм и усталых ключевых игроков. 2 победы в 7 матчах. 1-е место упущено. На Италию ожидают сложные стыковые матчи в марте".

"Когда Италия выиграла Евро, меня называли предателем. А я уже знал, что есть проблемы. У Италии нет хорошего и стабильного нападающего, у Доннаруммы в ПСЖ не хватает игрового времени, кто заменит Кьеллини?", — пишет пользователь.

"Итальянцы предпочитают подавать пример и не хотят участвовать в этом абсурдном чемпионате мира в Катаре", — пошутил один из пользователей.

"Манчини за шесть месяцев из национального героя, признанного массами, превратится в изгоя-отступника".

И завершим реакцией некоторых наших читателей на ничью сродни поражению Италии в заключительном матче отбора.

"Италия так и не пропустила на выезде ни разу, рано как и С.Ирландия дома (а забила она аж 1 гол, литовцам — вот уж автобус так автобус на глазах у своих болельщиков!), так что более чем закономерный счет этого матча:-)", — написал Passepartou.

"Вот и весь уровень чемпиона Европы. и не были они самыми сильными на ЧЕ. скорее они были самой сбалансированный командой. а на дистанции что-то пошло не так. и супер супер Локателли быстро потерялся", — комментарий пользователя vfite.

"Будет забавно, если Италия попадет на Швецию и те снова отправят их домой смотреть ЧМ по телику", — отметил _VJ_.

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