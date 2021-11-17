30 тур итальянского первенства может быть перенесен из-за национальной команды.
Getty Images
17 ноября 2021, 14:40
Итальянская Серия А рассматривает вопрос о переносе матчей 30 тура чемпионата из-за стыковых матчей отборочного цикла ЧМ-2022, куда отправилась сборная Италии. Об этом сообщает La Gazzetta dello Sport.
30 тур итальянского чемпионата пройдет 20 марта, а уже 24-25 марта сборная Италии должна провести свой первый стыковой матч.
По информации источника, ради лучшей подготовки национальной команды рассматривается перенос 30 тура Серии А на более ранний или поздний срок.
Напомним, Италия не смогла обыграть Северную Ирландию в последнем матче отборочного цикла ЧМ-2022, из-за чего заняла второе место в своей группе, пропустив вперед Швейцарию.
Хочешь быть в курсе всех событий? Football.ua запустил приложения на Android и iOS!
Переходи по ссылкам и будь в тренде! Приложение Android, Приложение iOS.