Италия

30 тур итальянского первенства может быть перенесен из-за национальной команды.

Итальянская Серия А рассматривает вопрос о переносе матчей 30 тура чемпионата из-за стыковых матчей отборочного цикла ЧМ-2022, куда отправилась сборная Италии. Об этом сообщает La Gazzetta dello Sport.

30 тур итальянского чемпионата пройдет 20 марта, а уже 24-25 марта сборная Италии должна провести свой первый стыковой матч.

По информации источника, ради лучшей подготовки национальной команды рассматривается перенос 30 тура Серии А на более ранний или поздний срок.

Напомним, Италия не смогла обыграть Северную Ирландию в последнем матче отборочного цикла ЧМ-2022, из-за чего заняла второе место в своей группе, пропустив вперед Швейцарию.

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