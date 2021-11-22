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Football.ua продолжает развлекательную рубрику, в рамках которой мы выбираем лучшие комментарии читателей за прошедшую неделю.

Аудитория Football.ua достаточно разнообразная, а активные пользователи в комментариях отличаются четкой собственной позицией относительно различных вещей. Есть те, которые активно готовы обсуждать исключительно футбольные вопросы. Есть те, которым нравится поиграть с огнем и также подискутировать на многие другие темы. Кроме того, наши читатели умеют прекрасно сострить и шикарно повеселить не только других пользователей, но и всю редакцию нашего сайта, что безусловно достойно отдельного внимания.

Уже традиционно мы продолжаем открывать новую неделю развлекательной рубрикой о лучших комментариях прошедших семи дней по мнению нашей редакции. Интересных событий в мире футбола за минувшую неделю было предостаточно, поэтому сразу хочется извиниться перед авторами других смешных комментариев, которые по определенным причинам не попали в сегодняшний обзор. Мониторинг всех ваших реакций на ту или иную новость, даже за такой незначительный период, занимает большое количество времени. Именно поэтому нет возможности увидеть все ваши комментарии. Желаем вам приятного чтения, прекрасного настроения и продуктивной недели!

По информации TNT Sports, Бразилия получит техническое поражение из-за срыва игры с Аргентиной.

Можно было хотя бы нам это не в***ть

Прокуратура предъявила защитнику Манчестер Сити Бенжамену Менди обвинение еще по двум эпизодам изнасилования.

Так Менди же этим и занимался в каждом матче.

Диалог арбитров и видеоассистентов станет общедоступным в Серии А.

Национальная сборная Украины пробилась в плей-офф отбора на ЧМ-2022, где может встретиться с Португалией, Италией, Шотландией, Швецией и Уэльсом.

Но говорим сразу: нас там нет, это все внутренний конфликт, а Португалия и Италия вообще находятся под внешним управлением.

Головний тренер збірної України Олександр Петраков поділився враженнями після перемоги над Боснією та Герцеговиною у відборі на ЧС-2022: "Хто б нам не дістався, думаю, ми його обіграємо та поїдемо до Катару".

Женскую сборную Украины возглавил экс-тренер Барселоны, оформивший требл в прошлом сезоне.

Стивен Джеррард ввел в Астон Вилле необычный запрет на употребление в пищу кетчупа.

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Главный тренер Уотфорда Клаудио Раньери высказался о критике в сторону форварда МЮ Криштиану Роналду: "Дайте мне Роналду. Он не станет для меня проблемой".

*На рахунку абонента недостатньо коштів, щоб прийняти ваш дзвінок*

Манчестер Юнайтед объявил об отставке Оле-Гуннара Солскьяера.

Это фейк, чтобы набрать лайков!

Андрей Шевченко дебютировал в качестве главного тренера Дженоа.

Ребят, ждем резюме.

Барселона обыграла Эспаньол в дебютном матче Хави.

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