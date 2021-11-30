Италия

Клуб может понести суровое наказание.

Итальянская ассоциация защиты прав потребителей CODACONS сообщает, что туринский Ювентус вновь может быть переведен в Серию Б и лишен последнего Скудетто.

Напомним, что в отношении руководителей "старой сеньоры" было открыто уголовное производство по факту отмывания денег на сумму 50 млн евро.

"Система обвинений очень серьезна и проливает зловещий свет на последние футбольные чемпионаты, в том числе потому, что в последние годы было реальное доминирование Ювентуса, которое закончилось в прошлом году.

Если Ювентус незаконно получил преимущество перед соперниками путем отмывания средств, то Федерация и Управление рыночной конкуренции должны были бы вмешаться и наложить санкции на ответственных.

Помимо индивидуальных наказаний, клуб не будет освобожден от общего наказания. По этой причине и для защиты тысяч болельщиков мы подадим жалобу в антимонопольный комитет и федеральную прокуратуру с просьбой о переводе Ювентуса в Серию B и отмене последних титулов в лиге, выигранных в результате этих потенциально незаконных операций", — сообщил президент CODACONS Марко Донцелли.

Напомним, из-за подобного коррупционного скандала в 2006 году клуб уже переводился в Серию Б на один сезон.

Ранее Ювентус подтвердил желание сотрудничать с представителями следственных органов, выступив с официальным заявлением.