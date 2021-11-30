Италия

Президент холдинга Exor прокомментировал нарастающие проблемы туринцев.

Президент холдинговой компании Exor, которая владеет контрольным пакетом акций Ювентуса Джон Элканн выступил с заявлением относительно разбирательства вокруг ключевых фигур клуба.

Функционер убежден, что ситуация может разрешиться в пользу "Старой синьоры".

"В каждом клубе бывают трудные времена — важно противостоять им. Такие ситуации лишь укрепляют нашу силу. В текущем расследовании наша компания полностью готова к сотрудничеству со следствием и мы уверены, скоро мы все узнаем правду. Я верю в нашу правовую систему.

Что касается Роналду, то его трансфер был важен для нас. Мы все знаем, для чего мы совершали этот трансфер и больше мне нечего добавить", — приводит слова Элканна Sky Italia.

Ранее Элканн высказался о проблемах Ювентуса на футбольном поле.