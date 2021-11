Нападающий сборной Швеции Златан Ибрагимович прокомментировал конфликт с испанским защитником Сезаром Аспиликуэтой в недавнем матче команд.

Во время розыгрыша углового опытный форвард ударил соперника плечом, за что получил желтую карточку.

"Недавно в сборной я ударил Аспиликуэту, я сделал это специально. Мне не стыдно говорить об этом, потому что он совершил глупый поступок по отношению к моему игроку. Повел себя высокомерно. Было глупо с моей стороны, но я бы все равно сделал это еще раз.

Zlatan got a yellow card for this shoulder charge on Azpilicueta 😳 pic.twitter.com/64ipgvvm4X