ЧМ-2022. Отбор
Швед рассказал о скандальном эпизоде в поединке за сборную.
Златан Ибрагимович, Getty Images
23 ноября 2021, 15:17
Нападающий сборной Швеции Златан Ибрагимович прокомментировал конфликт с испанским защитником Сезаром Аспиликуэтой в недавнем матче команд.
Во время розыгрыша углового опытный форвард ударил соперника плечом, за что получил желтую карточку.
"Недавно в сборной я ударил Аспиликуэту, я сделал это специально. Мне не стыдно говорить об этом, потому что он совершил глупый поступок по отношению к моему игроку. Повел себя высокомерно. Было глупо с моей стороны, но я бы все равно сделал это еще раз.
Он должен понять: "Нельзя, бл*дь, так поступать. У тебя не хватает яиц сделать тоже самое в мою сторону. Но я покажу тебе, что было бы, если б ты так поступил со мной". Поэтому я это сделал", – рассказал Ибрагимович в интервью изданию The Guardian.
Ранее сообщалось, что Ибрагимович провел 120-й матч в составе сборной Швеции.