Италия

Как минимум в восьми коллективах большое количество зараженных футболистов.

Внеочередное собрание клубов и руководства второго по рангу дивизиона Италии принесло важное, но болезненное в финансовом плане решение.

Руководство Серии В приняло решение перенести 19-й и 20-й туры на неопределенный срок. Изначально каникулы в турнире планировалось ввести с 29 декабря по 15 января 2022 года, однако в связи с большим количеством зараженных принято решение приостановить чемпионат.

По сообщениям Sky Italia, в восьми коллективах Серии В зафиксировано большое количество зараженных. В их число вошли Монца, Асколи, Порденоне, Лечче, Пиза, Комо, Виченца и СПАЛ.

Наиболее тревожная ситуация в команде из Феррары — в составе СПАЛа зафиксировано не менее 20 заболевших среди футболистов и персонала клуба.

Остановив розыгрыш турнира, президент Серии В Балата намерен сохранить регулярность турнира — сначала сыграть перенесенные поединки, а затем двигаться согласно календарю.