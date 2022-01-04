Италия

В составе "морских коньков" болеют уже девять футболистов.

Очередное тестирование в составе Салернитаны выявило еще четырех зараженных игроков и одного сотрудника — сообщает Football Italia.

Салернитана получила запрет на поездку в Удине на поединок 19-го тура Серии А из-за трех заболевших игроков. Всего на настоящий момент в команде болеют девять игроков и два сотрудника.

В последний день 2021 года Салернитана сменила владельца и сохранила место в Серии А.

Ближайший матч Салернитана должна провести в чемпионате в четверг, 6 января, против Венеции дома.